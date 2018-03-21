На юге Москвы построят спорткомплекс с катком

На юге Москвы построят спортивный комплекс с ледовым катком, сообщает m24.ru

Спорткомплекс возведут в районе Чертаново Центральное на улице Красного Маяка напротив владения 13А, корпус 2. Строительство завершится в 2019 году.

На первом этаже спортивного комплекса возведут ледовую площадку размером 30 на 60 метров с системами электронного судейства и хронометража. Также на первом этаже расположатся кабинеты врачей, стоянка машин для заливки льда и технические помещения. Для спортсменов оборудуют специальные помещения для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек.

На втором этаже сделают спортзал площадью 250 квадратных метров, где также смогут заниматься маломобильные москвичи. Перед зданием организуют парковку на 25 машино-мест. Прилегающую к спорткомплексу территорию благоустроят.