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На юге Москвы построят спорткомплекс с катком
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На юге Москвы построят спорткомплекс с катком 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Департамент строительства города Москвы
На юге Москвы построят спортивный комплекс с ледовым катком, сообщает m24.ru.
Спорткомплекс возведут в районе Чертаново Центральное на улице Красного Маяка напротив владения 13А, корпус 2. Строительство завершится в 2019 году.
На первом этаже спортивного комплекса возведут ледовую площадку размером 30 на 60 метров с системами электронного судейства и хронометража. Также на первом этаже расположатся кабинеты врачей, стоянка машин для заливки льда и технические помещения. Для спортсменов оборудуют специальные помещения для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек.
На втором этаже сделают спортзал площадью 250 квадратных метров, где также смогут заниматься маломобильные москвичи. Перед зданием организуют парковку на 25 машино-мест. Прилегающую к спорткомплексу территорию благоустроят.
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