Отель Sova эвакуирован в Нижнем Новгороде

Отель Sova эвакуирован в Нижнем Новгороде, сообщают NewsRoom24 очевидцы с места события.

Согласно информации, 21 марта в 10:30 у здания отеля находятся четыре пожарные машины. Открытого огня не наблюдается.