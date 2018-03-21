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Отель Sova эвакуирован в Нижнем Новгороде
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Отель Sova эвакуирован в Нижнем Новгороде
Newsroom24
4 часа назад
Фото:
Newsroom24
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Отель Sova эвакуирован в Нижнем Новгороде, сообщают NewsRoom24 очевидцы с места события.
Согласно информации, 21 марта в 10:30 у здания отеля находятся четыре пожарные машины. Открытого огня не наблюдается.
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