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Отель Sova эвакуирован в Нижнем Новгороде
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Отель Sova эвакуирован в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
Отель Sova эвакуирован в Нижнем Новгороде, сообщают NewsRoom24 очевидцы с места события.
Согласно информации, 21 марта в 10:30 у здания отеля находятся четыре пожарные машины. Открытого огня не наблюдается.
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