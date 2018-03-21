Новый корпус построят на территории больницы им. И. Давыдовского

Больница расположена на улице Яузская. Общая площадь всех сооружений — порядка 24,7 тысячи квадратных метров. Помещения медучреждения расположены в зданиях городской усадьбы купца и промышленника Ивана Баташева, которая является памятником культурного наследия.

Сохранившиеся части комплекса включают в себя несколько зданий. Это главный дом с двумя боковыми флигелями, служебный корпус, а также постройки хозяйственного двора.

Реконструировать планируется седьмой корпус. К нему достроят пятиэтажную шахту лифта с подвалом и чердаком. Общая площадь пристройки может составить порядка 700 «квадратов».

Ранее сообщалось, что там предстоит выполнить реставрационные работы по кровле, фасадам и интерьерам, провести общестроительные работы, приспособить к современному использованию инженерные коммуникации, заменить электроснабжение и лифтовое оборудование, а также провести слаботочные системы.