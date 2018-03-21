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Новый корпус построят на территории больницы им. И. Давыдовского
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Новый корпус построят на территории больницы им. И. Давыдовского 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
На территории городской больницы им. И. Давыдовского построят новый корпус, сообщает Агентство «Москва». Здание старого комплекса реконструируют. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным.
Больница расположена на улице Яузская. Общая площадь всех сооружений — порядка 24,7 тысячи квадратных метров. Помещения медучреждения расположены в зданиях городской усадьбы купца и промышленника Ивана Баташева, которая является памятником культурного наследия.
Сохранившиеся части комплекса включают в себя несколько зданий. Это главный дом с двумя боковыми флигелями, служебный корпус, а также постройки хозяйственного двора.
Реконструировать планируется седьмой корпус. К нему достроят пятиэтажную шахту лифта с подвалом и чердаком. Общая площадь пристройки может составить порядка 700 «квадратов».
Ранее сообщалось, что там предстоит выполнить реставрационные работы по кровле, фасадам и интерьерам, провести общестроительные работы, приспособить к современному использованию инженерные коммуникации, заменить электроснабжение и лифтовое оборудование, а также провести слаботочные системы.
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