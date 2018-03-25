Ещё
Пожар в Санкт-Петербурге унес жизни двоих детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При пожаре в квартире в Санкт-Петербурге погибли двое детей 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух детей в результате пожара в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает Следственный комитет РФ.
По данным следствия, поздно вечером 24 марта в квартире одного из домов на улице Гаккелевская, где находились без присмотра пятилетняя девочка и ее двухлетний брат, произошел пожар. Несмотря на то, что врачами скорой были предприняты все реанимационные мероприятия, спасти детей не удалось. Они скончались в автомобиле скорой помощи от отравления угарным газом.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, дети, родители которых были на работе, включили кипятильник в розетку и положили его на диван, в результате чего начался пожар.
Следователи устанавливает все обстоятельства произошедшего.
РИА Новости: последние новости
На складе в подмосковных Мытищах ликвидировали открытое горение На севере Армении в национальном парке вспыхнул пожар Эксперты предсказали мощные заторы льда во время паводка
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель224
«Путин стал госсекретарем США»
США подошли к «самому опасному моменту в истории»87
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть258
Украина объяснила сдачу флота в Крыму111
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение