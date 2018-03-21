Спасатели подтвердили проблемы с водой на крупном пожаре в Ангарске

Пожар произошел вчера, 20 марта, около 19 часов. Очевидцы вызвали пожарных, к приезду которых в здании уже горело 60 квадратных метров крыши. Из здания пришлось эвакуировать свыше 100 продавцов и покупателей, пострадавших нет.

«Это здание бывшей швейной фабрики, переделанное под торговлю и состоит из пристроек разного уровня. На быстрое распространение огня также повлияло захламление двора ТЦ мусором — это является грубейшим нарушением требований пожарной безопасности. Также в тот вечер в городе был порывистый ветер скоростью до 15 метров в секунду», — объяснил долгое тушение магазина замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов.

На тушение огня спасатели потратили свыше шести часов. Общая площадь повреждений превысила 700 квадратных метров. Пожарные подтвердили сообщения горожан о том, что тушение пожара осложнил тот факт, что в системе противопожарного водоснабжения для бесперебойной подачи воды не хватило давления. Надзорные органы намерены проверить «Водоканал».