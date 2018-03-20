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В Мурманске жильцы поврежденного взрывом дома вернулись в свои квартиры
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В Мурманске жильцы поврежденного взрывом дома вернулись в свои квартиры 

Вести.Ru 12 часов назад
Фото: Newsru.com
В Мурманске жильцы второго и третьего подъездов дома, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры. У них уже подключено тепло— и электроснабжение.
Как сообщили ТАСС в пресс-центре городской администрации, решение о возможности восстановления квартир первого подъезда, в котором произошел взрыв, будет принимать техническая комиссия. Всего в подъезде 20 квартир, некоторые из которых разрушены полностью. Сейчас их жильцы находятся в пунктах временного размещения.
По словам мэра города Дмитрия Филиппова, у специалистов не было претензий к состоянию общедомового газового оборудования дома. Последняя проверка проходила в декабре 2017 года.
"Есть акт управляющей компании, которая проверяла систему газоснабжения общедомовую, это система, которая находится непосредственно в подъезде и подходит к дому, внутри квартир — пока неизвестно", — сказал Филиппов.
Во вторник около 17:00 в жилом доме в Мурманске произошел взрыв газа. В результате, по последним данным, погибли два человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает РИА Новости, спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва и приступили к разбору завалов. Начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев рассказал, что установлены световые столбы, чтобы была возможность работать всю ночь. Риска обрушения конструкции нет.
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