«Дату своей смерти пишешь? ‐ Да!» ‐ подруга пострадавшего при взрыве в Мурманске о его последнем посте

Жилец квартиры дома в Мурманске , где произошел взрыв, за два часа до происшествия указал на своей странице в социальной сети день своей смерти. Об этом телеканалу «360» рассказала его знакомая, которая представилась Анной.

Она рассказала, что за несколько часов до происшествия парень опубликовал на странице в социальной сети пост, где стояли две даты: одна из них — дата его рождения, вторая обозначала сегодняшний день, когда взрыв газа разрушил три этажа дома.

Он мне писал дату своего рождения и дату своей смерти. Мы с ним хорошо общались, он со мной тоже прощался. Мы с ним за несколько часов до этого виделись. Я ему сказала: «Дату своей смерти пишешь?» Он такой усмехнулся: «Да». Я написала на его странице, что он дурак (до…б) и он больше ничего не комментировал. Было в нем что-то такое… Не знаю, я в его голове не рылась…

— Анна.

Отмечается, что соседи называли его «малолетним гангстером», и, по их словам, именно в его квартире произошел взрыв газа. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В результате взрыва и обрушения здания погибли два человека. Еще несколько жильцов дома, которых спасатели извлекли

из-под завалов, получили травмы. Среди пострадавших есть ребенок 11 лет.