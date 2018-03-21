Ещё
Новый корпус построят на территории городской больницы им. И. Давыдовского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый корпус построят на территории городской больницы им. И. Давыдовского 

Агентство «Москва» 57 минут назад
И. Давыдовского, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территорий по адресам: ул. Яузская, вл. 11/6 и ул. Яузская, вл. 11/6, корп. 5 (ЦАО) для реконструкции и нового строительства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на сегодняшний день на данных территориях расположена «Городская клиническая больница имени И. В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы». Общая площадь всех сооружений составляет порядка 24,7 тыс. кв. м. Помещения медицинского учреждения расположены в зданиях городской усадьбы купца и промышленника Ивана Баташева. Сохранившиеся части усадебного комплекса включают в себя несколько зданий, таких как: главный дом с двумя боковыми флигелями, служебный корпус, а также постройки хозяйственного двора. Городская усадьба была построена архитектором М. Кисельниковым и является памятником культурного наследия.
«В будущем седьмой корпус городской клинической больницы, расположенный по адресу: ул. Яузская, вл. 11/6, может быть реконструирован. Также в рамках работы по реконструкции объекта к данному корпусу планируется достроить пятиэтажную шахту лифта с подвалом и чердаком. Общая площадь пристройки может составить порядка 700 кв. м», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева.
В пресс-службе пояснили, что на территории по адресу: ул. Яузская, вл. 11/6, корп. 5 расположен семиэтажный лечебный корпус больницы с одним подземным этажом общей площадью порядка 10,9 тыс. кв. м. «В дальнейшем на этой территории планируется строительство нового корпуса больницы. Общая площадь объекта может составить около 1,5 тыс. кв. м. Предельная высота здания — 12 м с освоением подземного пространства», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Один человек погиб в результате ДТП на проспекте Ленина в Электростали Отделочные работы начались в строящемся центре культуры и искусств «Щукино» на северо-западе Москвы ГИБДД: Провал грунта произошел на проезжей части в Выхино-Жулебино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию267
Как Путин поступит с Собчак после выборов552
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье45
Назван главный итог звонка Трампа Путину245
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение