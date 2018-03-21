Новый корпус построят на территории городской больницы им. И. Давыдовского

И. Давыдовского, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным , согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территорий по адресам: ул. Яузская, вл. 11/6 и ул. Яузская, вл. 11/6, корп. 5 (ЦАО) для реконструкции и нового строительства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день на данных территориях расположена «Городская клиническая больница имени И. В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы». Общая площадь всех сооружений составляет порядка 24,7 тыс. кв. м. Помещения медицинского учреждения расположены в зданиях городской усадьбы купца и промышленника Ивана Баташева. Сохранившиеся части усадебного комплекса включают в себя несколько зданий, таких как: главный дом с двумя боковыми флигелями, служебный корпус, а также постройки хозяйственного двора. Городская усадьба была построена архитектором М. Кисельниковым и является памятником культурного наследия.

«В будущем седьмой корпус городской клинической больницы, расположенный по адресу: ул. Яузская, вл. 11/6, может быть реконструирован. Также в рамках работы по реконструкции объекта к данному корпусу планируется достроить пятиэтажную шахту лифта с подвалом и чердаком. Общая площадь пристройки может составить порядка 700 кв. м», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева

В пресс-службе пояснили, что на территории по адресу: ул. Яузская, вл. 11/6, корп. 5 расположен семиэтажный лечебный корпус больницы с одним подземным этажом общей площадью порядка 10,9 тыс. кв. м. «В дальнейшем на этой территории планируется строительство нового корпуса больницы. Общая площадь объекта может составить около 1,5 тыс. кв. м. Предельная высота здания — 12 м с освоением подземного пространства», — добавили в пресс-службе.