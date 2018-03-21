Китай подчеркнул необходимость обеспечения безопасности в День поминовения усопших 

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Министерство гражданской администрации КНР подчеркнуло необходимость обеспечения безопасности в День поминовения усопших, который в этом году выпадает на 5 апреля.
На общенациональной телеконференции заместитель главы министерства Гао Сяобин призвал ведомства гражданской администрации совместно с ведомствами общественной безопасности, транспорта, лесного хозяйства, производственной безопасности, городского управления и другими структурами вести мониторинг крупных кладбищ.
Он также особо подчеркнул важность своевременного осведомления о дорожных пробках и предотвращения пожаров и призвал к качественной организации мероприятий с учетом вопросов охраны окружающей среды во избежание давки и пожаров.
В День поминовения усопших китайцы чтят память предков и умерших членов семьи, поджигая символические предметы, что зачастую приводит к пожарам в засушливых районах.
Согласно данным Министерства гражданской администрации КНР, ежегодно порядка 400 млн человек принимают участие в мероприятиях, посвященных поминовению усопших, а также устанавливается около 180 пунктов мониторинга на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. -0-