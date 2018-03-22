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В Симферополе проводят проверку после ДТП с автобусом и двумя автомобилями
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В Симферополе проводят проверку после ДТП с автобусом и двумя автомобилями 

РИА Новости 59 минут назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции в Симферополе выясняют обстоятельства аварии в центре города с участием автобуса и двух легковых автомобилей, в которой пострадали шесть человек, в том числе малолетний ребенок, сообщается на сайте регионального МВД РФ.
В среду в пресс-службе крымского управления ГИБДД РИА Новости сообщили о том, что дорожная авария с участием пассажирского автобуса произошла в среду в Симферополе, пострадали семь человек, двое из которых — дети.
"По факту ДТП назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка событию", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2103 не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с машиной Chevrolet Lanos, которая двигалась в попутном направлении. От удара ВАЗ оказался на встречной полосе и врезался в городской автобус, в котором находилось 20 человек.
Как сообщает МВД, в ДТП пострадали два пассажира «ВАЗа» и четыре пассажира автобуса, один из них малолетний ребенок. После сильного удара он упал и ударился головой, медики зафиксировали у него ушиб теменной области.
Отмечается, что на автомобиле ВАЗ были установлены летние шины. Также сотрудники ГИБДД подчеркнули, что пассажиры Chevrolet Lanos не пострадали, потому что были пристегнуты ремнями безопасности.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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