Житель Воткинска спас из пожара двух человек

Воткинск. Удмуртия . Двух человек спас житель Воткинска из пожара. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

19 марта в 12:36 в Воткинскую пожарно-спасательную часть поступило сообщение от Алексея Кунгурцева о пожаре на улице Краснофлотская. Горели надворные постройки и огонь мог перейти на жилой дом.

Алексей Кунгурцев заметил дым, когда возвращался домой. Поле того, как он сообщил о возгорании в пожарную, не дожидаясь спасителей, решил помочь людям.

«Подбежал к дому, ворота были закрыты, начал стучать, двери открыла хозяйка, которая бегала по двору с кастрюлей в руках и пыталась самостоятельно потушить возгорание», — рассказал Кунгурцев.

Затем во дворе Кунгурцев увидел мужчину, стоящего на коленях. Он не мог самостоятельно передвигаться и к тому времени уже получил ожоги. Алексей вывел его на свежий воздух и снова вернулся в дом, где была женщина, которая находилась в шоке и не хотела уходить, пыталась вернуться за документами.

Также 20 марта пятеро сотрудников дежурной смены лечебно-исправительного учреждения №4 приняли участие в тушении бани и сарая с сенов в деревне Старый Сентег Завьяловского района. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии, проезжая мимо деревни, они увидели сильный дым.

«Хозяев дома не оказалось. Огонь представлял угрозу скорее не хозяйскому дому, а соседнему. Взяв лопаты, вместе с соседом сотрудники УФСИН принялись закидывать соседские постройки снегом, чтобы предотвратить их возгорание», — говорится в сообщении

Вскоре подъехал пожарный автомобиль добровольной пожарной дружины Старого Сентега. Вместе они тушили огонь до приезда спасателей из Ижевска