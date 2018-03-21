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Житель Воткинска спас из пожара двух человек
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Житель Воткинска спас из пожара двух человек 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Двух человек спас житель Воткинска из пожара. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.
19 марта в 12:36 в Воткинскую пожарно-спасательную часть поступило сообщение от Алексея Кунгурцева о пожаре на улице Краснофлотская. Горели надворные постройки и огонь мог перейти на жилой дом.
Алексей Кунгурцев заметил дым, когда возвращался домой. Поле того, как он сообщил о возгорании в пожарную, не дожидаясь спасителей, решил помочь людям.
«Подбежал к дому, ворота были закрыты, начал стучать, двери открыла хозяйка, которая бегала по двору с кастрюлей в руках и пыталась самостоятельно потушить возгорание», — рассказал Кунгурцев.
Затем во дворе Кунгурцев увидел мужчину, стоящего на коленях. Он не мог самостоятельно передвигаться и к тому времени уже получил ожоги. Алексей вывел его на свежий воздух и снова вернулся в дом, где была женщина, которая находилась в шоке и не хотела уходить, пыталась вернуться за документами.
Также 20 марта пятеро сотрудников дежурной смены лечебно-исправительного учреждения №4 приняли участие в тушении бани и сарая с сенов в деревне Старый Сентег Завьяловского района. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии, проезжая мимо деревни, они увидели сильный дым.
«Хозяев дома не оказалось. Огонь представлял угрозу скорее не хозяйскому дому, а соседнему. Взяв лопаты, вместе с соседом сотрудники УФСИН принялись закидывать соседские постройки снегом, чтобы предотвратить их возгорание», — говорится в сообщении
Вскоре подъехал пожарный автомобиль добровольной пожарной дружины Старого Сентега. Вместе они тушили огонь до приезда спасателей из Ижевска.
Пожилая хозяйка дома поблагодарила всех, кто принял участие в спасении ее имущества, отдельные слова благодарности женщина выразила сотрудникам лечебно-исправительного учреждения Артуру Гильманову, Виталию Карпушкину, Алексею Качану, Вячеславу Климову и Руслану Князеву за помощь и неравнодушие.
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 Ещё 2 источника 
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