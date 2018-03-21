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На пожаре в Ильинском погибла семейная пара и их гости
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На пожаре в Ильинском погибла семейная пара и их гости 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Пожар, на котором погибло четыре человека, произошёл 20 марта в деревне Зотина Ильинского района. В небольшом населённом пункте проживали 11 человек. Четверо ушли из жизни после пожара в частном доме у местных пенсионеров.
«Сообщение о возгорании жилого дома поступило в дежурную часть пожарной охраны в 19.29, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Локализовать пожар удалось в 20.14, а полностью ликвидировать в 21.06».
Внутри помещения пожарные обнаружили тела четырёх человек. Это хозяева дома — муж и жена — 61-летние пенсионеры, а также их 53-летний сосед и 42-летний знакомый.
По предварительной версии компания употребляла спиртное, а когда начался пожар, они не смогли покинуть горящее помещение.
Сейчас по факту случившегося свою проверку проводят сотрудники следственного комитета.
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