Столкновение на « встречке»: под Орском в ДТП пострадал мальчик

22 марта в Орске произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе и ребенок.

Правоохранители предварительно выяснили, что 48-летний водитель автомобиля Geely, ехавший в сторону поселка Новая Биофабрика, не справился с управлением и выехал на «встречку». Там произошло столкновение с машиной Nissan.

Травмы получили пассажиры первой иномарки, женщина и мальчик, им назначили амбулаторное лечение.