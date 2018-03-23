Столкновение на « встречке»: под Орском в ДТП пострадал мальчик 

22 марта в Орске произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе и ребенок.
Правоохранители предварительно выяснили, что 48-летний водитель автомобиля Geely, ехавший в сторону поселка Новая Биофабрика, не справился с управлением и выехал на «встречку». Там произошло столкновение с машиной Nissan.
Травмы получили пассажиры первой иномарки, женщина и мальчик, им назначили амбулаторное лечение.
Как сообщает пресс-служба МУ МВД «Орское», обстоятельства происшествия выясняются, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.