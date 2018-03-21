Спасатели достали застрявшего между деревьев саратовца 

Мужчина заблудился ночью в районе Крекинга.
Ситуацию осложнило то, что нога шедшего из Акмолинского проезда в Князевку заблудившегося застряла между деревьями. В итоге, как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, потерпевший был полностью обездвижен.
К счастью, телефон у мужчины был в исправном состоянии, и он смог дозвониться до МЧС.
Когда прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили саратовца, тот сильно замерз, практически окоченев. Потерпевшему пришлось оказывать экстренную помощь. В настоящий момент найденный житель Саратовской области находится в больнице.