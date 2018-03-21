Спасатели достали застрявшего между деревьев саратовца

Мужчина заблудился ночью в районе Крекинга.

Ситуацию осложнило то, что нога шедшего из Акмолинского проезда в Князевку заблудившегося застряла между деревьями. В итоге, как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, потерпевший был полностью обездвижен.

К счастью, телефон у мужчины был в исправном состоянии, и он смог дозвониться до МЧС