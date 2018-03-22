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Пять человек погибли в результате перестрелки похитителей горючего в Мексике
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Пять человек погибли в результате перестрелки похитителей горючего в Мексике 

RT на русском 42 минуты назад
По меньшей мере пять человек погибли и двое пострадали в результате перестрелки двух банд похитителей горючего в мексиканском штате Идальго.
Об этом сообщает El Universal со ссылкой на главу муниципалитета Тесонтепек-де-Альдама Педро Переса.
Отмечается, что столкновение произошло днём в частном доме, где хранилось топливо.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции и армейские подразделения.
В декабре сообщалось, что в мексиканском штате Сакатекас произошла перестрелка между двумя бандами, в результате которой был убит координатор муниципальной полиции Хуан Педро Парга.
RT на русском: последние новости
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