Пять человек погибли в результате перестрелки похитителей горючего в Мексике 

По меньшей мере пять человек погибли и двое пострадали в результате перестрелки двух банд похитителей горючего в мексиканском штате Идальго.
Об этом сообщает El Universal со ссылкой на главу муниципалитета Тесонтепек-де-Альдама Педро Переса.
Отмечается, что столкновение произошло днём в частном доме, где хранилось топливо.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции и армейские подразделения.
В декабре сообщалось, что в мексиканском штате Сакатекас произошла перестрелка между двумя бандами, в результате которой был убит координатор муниципальной полиции Хуан Педро Парга.