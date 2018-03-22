Пять человек погибли в результате перестрелки похитителей горючего в Мексике

По меньшей мере пять человек погибли и двое пострадали в результате перестрелки двух банд похитителей горючего в мексиканском штате Идальго.

Об этом сообщает El Universal со ссылкой на главу муниципалитета Тесонтепек-де-Альдама Педро Переса

Отмечается, что столкновение произошло днём в частном доме, где хранилось топливо.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и армейские подразделения.