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Смертельный кювет: в Залегощенском районе погиб водитель
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Смертельный кювет: в Залегощенском районе погиб водитель 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, 20 марта, на автодороге в Залегощенском районе Орловской области.
Сообщение об аварии у н.п. Ломовое поступило в дежурную часть МЧС в 19:59. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Марка машины не уточняется.
В результате аварии, водитель погиб на месте, сообщили в пресс-службе ведомства. В ликвидации ДТП принимали участие силы и средства Залегощенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Сотрудники ГИБДД по факту аварии проводят проветку.
Сообщение Смертельный кювет: в Залегощенском районе погиб водитель появились сначала на РИА 57.
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