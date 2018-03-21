Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, 20 марта, на автодороге в Залегощенском районе Орловской области.
Сообщение об аварии у н.п. Ломовое поступило в дежурную часть МЧС в 19:59. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Марка машины не уточняется.
В результате аварии, водитель погиб на месте, сообщили в пресс-службе ведомства. В ликвидации ДТП принимали участие силы и средства Залегощенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Сотрудники ГИБДД по факту аварии проводят проветку.
Сообщение Смертельный кювет: в Залегощенском районе погиб водитель появились сначала на РИА 57.