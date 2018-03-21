В частном доме в башкирской деревне сгорел мужчина

В ночь с 20 на 21 марта в Башкирии произошел крупный пожар в Чишминском районе. В деревне Бикеево начал гореть частный жилой дом.

Как только соседи увидели дым, идущий из деревянного домика в деревне Бикеево, они позвонили пожарным. Вызов зафиксировали в 23:19. На место немедленно выехала бригада из шести человек. Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что бревенчатый дом уже охвачен огнем. Начали тушение. Как только удалось ликвидировать возгорание, осмотрели все, что осталось от строения.

— Было найдено тело 64-летнего пенсионера, который жил в доме один, — сообщил Ufa1 источник в правоохранительных органах

Полностью пожар удалось потушить в 02:00. В Службе спасения пояснили, что при пожаре ни в коем случае не нужно пытаться самому сбить огонь. Если вы увидели задымление или языки пламени, позвоните в службу спасения по номеру 01 (с городского телефона) или на 101 (с мобильного).