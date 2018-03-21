Человек погиб на пожаре в Ачинске

Жители дома выбраться на улицу через подъезд не смогли: огонь преградил выход, некоторые выпрыгивали из окон.

Один из жильцов, пожилой мужчина, спасся сам и спас супругу, которая с трудом передвигается самостоятельно. Он связал несколько простыней, привязал один край к батарее и так смог спуститься на улицу и спавсти жену.

Но спастись удалось не всем. Погиб 33-летний мужчина. Одна из жительниц, выбираясь из горящего дома через окно, получила серьезные травмы. Огонь фактически уничтожил несколько квартир.