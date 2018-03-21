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Школьник пострадал в ДТП на «Троллейке»
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Школьник пострадал в ДТП на «Троллейке» 

ngs.ru 41 минуту назад
Фото: ngs.ru
Утром 21 марта на пересечении улиц Пархоменко и Пермская в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — в ДТП пострадал 8-летний ребёнок.
Авария случилась около 8:30 недалеко от остановки «Озёрная».
«Реанимации уже нет, видимо, она быстро уехала. Сейчас на месте аварии эвакуатор и сотрудники ГИБДД, наверное, будут увозить машины. Стоят люди, то ли прохожие, то ли родственники», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.
«По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе 8-летний ребёнок. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Вчера стало известно, что переходивший дорогу 15-летний подросток попал под машину на Западном жилмассиве. Он сломал ключицу.
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