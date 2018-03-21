Школьник пострадал в ДТП на «Троллейке»

Утром 21 марта на пересечении улиц Пархоменко и Пермская в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — в ДТП пострадал 8-летний ребёнок.

Авария случилась около 8:30 недалеко от остановки «Озёрная».

«Реанимации уже нет, видимо, она быстро уехала. Сейчас на месте аварии эвакуатор и сотрудники ГИБДД , наверное, будут увозить машины. Стоят люди, то ли прохожие, то ли родственники», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.

«По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе 8-летний ребёнок. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вчера стало известно, что переходивший дорогу 15-летний подросток попал под машину на Западном жилмассиве. Он сломал ключицу.