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В Чечне на месте ликвидации бандгруппы обнаружили схрон оружия
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В Чечне на месте ликвидации бандгруппы обнаружили схрон оружия 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и МВД нашли стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у населенного пункта Бамут в Ачхой-Мартановском районе Чечни у участников бандгруппы, все четыре бандита были ликвидированы, сообщается на сайте ведомства.
Ранее пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что во вторник вечером в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве, была обнаружена и блокирована группа боевиков. В результате спецоперации сотрудников МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии бандгруппа была нейтрализована.
"Военнослужащие Росгвардии вступили в огневой контакт и в ходе завязавшейся перестрелки уничтожили четверых бандитов. На месте боестолкновения обнаружено стрелковое оружие, боеприпасы, гранаты и СВУ (снайперская винтовка укороченная)", — говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадавших среди военнослужащих Росгвардии и органов правопорядка нет.
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