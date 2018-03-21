В Чечне на месте ликвидации бандгруппы обнаружили схрон оружия

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Сотрудники Росгвардии и МВД нашли стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у населенного пункта Бамут в Ачхой-Мартановском районе Чечни у участников бандгруппы, все четыре бандита были ликвидированы, сообщается на сайте ведомства.

Ранее пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что во вторник вечером в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве, была обнаружена и блокирована группа боевиков. В результате спецоперации сотрудников МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии бандгруппа была нейтрализована.

"Военнослужащие Росгвардии вступили в огневой контакт и в ходе завязавшейся перестрелки уничтожили четверых бандитов. На месте боестолкновения обнаружено стрелковое оружие, боеприпасы, гранаты и СВУ (снайперская винтовка укороченная)", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавших среди военнослужащих Росгвардии и органов правопорядка нет.