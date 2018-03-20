Автомобиль загорелся на ТТК

Автомобиль загорелся на съезде с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на источники.

Отмечается, что инцидент привел к перекрытию двух полос движения. О пострадавших пока ничего не известно.