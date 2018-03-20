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Автомобиль загорелся на ТТК
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Автомобиль загорелся на ТТК 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Автомобиль загорелся на съезде с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на источники.
Отмечается, что инцидент привел к перекрытию двух полос движения. О пострадавших пока ничего не известно.
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