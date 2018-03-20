Женщина устроила в пожар во взломанной машине, куда она забралась поспать. ВИДЕО

Во Флориде полицейские отреагировали на сообщение о женщине, которая проникла в предназначенный для продажи автомобиль, заснула в нем и устроила пожар, сообщил сайт Breaking911.

Долорес Грэхэм пробралась в салон машины, которая находилась на стоянке дилерского центра. Она заперлась изнутри и легла поспать, забыв о тлеющей сигарете под сидением авто. После того как на место прибыли полицейские женщина долго не могла разблокировать замки,

из-за чего она попыталась разбить лобовое стекло.

Сержант полиции Мика Мур объяснил ей как открыть дверь, после чего помог потушить пожар. Виновницу доставили в полицейский участок и предъявили обвинения в преступном поведении и попытке взлома.

Другая забавная история, связанная со сном, произошла в начале февраля в Приамурье. Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже внука. Ребенок все это время спал за диваном.