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Женщина устроила в пожар во взломанной машине, куда она забралась поспать. ВИДЕО
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Женщина устроила в пожар во взломанной машине, куда она забралась поспать. ВИДЕО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Во Флориде полицейские отреагировали на сообщение о женщине, которая проникла в предназначенный для продажи автомобиль, заснула в нем и устроила пожар, сообщил сайт Breaking911.
Долорес Грэхэм пробралась в салон машины, которая находилась на стоянке дилерского центра. Она заперлась изнутри и легла поспать, забыв о тлеющей сигарете под сидением авто. После того как на место прибыли полицейские женщина долго не могла разблокировать замки,
из-за  чего она попыталась разбить лобовое стекло.
Сержант полиции Мика Мур объяснил ей как открыть дверь, после чего помог потушить пожар. Виновницу доставили в полицейский участок и предъявили обвинения в преступном поведении и попытке взлома.
Другая забавная история, связанная со сном, произошла в начале февраля в Приамурье. Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже внука. Ребенок все это время спал за диваном.
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