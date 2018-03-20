Мосгосстойнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра «Лухмановский»

Разрешение на строительство было выдано еще 10 лет назад, и строительные работы то прекращалась, то возобновлялись.

«Наконец, стройка завершена, жители Косино-Ухтомского получили современный торговый комплекс в шаговой доступности», — прокомментировал председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгорстройнадзор) О. Антосенко.

Строительство здания было осуществлено на средства инвестора, застройщиком выступила компания «Москапстрой».

Общая площадь здания порядка десяти тысяч «квадратов», здесь 2 надземных и 2 подземных этажа. В торговом центре будут работать магазины продовольственных и промышленных товаров, аптеки, службы быта и другие. В одноуровневом подземном паркинге смогут разместиться пятьдесят девять автомобилей. На втором подземном этаже оборудованы подсобные помещения.

Здание Торгового центра «Лухмановский» прошло проверки Центра экспертиз, где был проведен комплекс лабораторно-инструментальных исследований.