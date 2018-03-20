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Мосгосстойнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра «Лухмановский»
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Мосгосстойнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра «Лухмановский» 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Разрешение на строительство было выдано еще 10 лет назад, и строительные работы то прекращалась, то возобновлялись.
«Наконец, стройка завершена, жители Косино-Ухтомского получили современный торговый комплекс в шаговой доступности», — прокомментировал председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгорстройнадзор) О. Антосенко.
Строительство здания было осуществлено на средства инвестора, застройщиком выступила компания «Москапстрой».
Общая площадь здания порядка десяти тысяч «квадратов», здесь 2 надземных и 2 подземных этажа. В торговом центре будут работать магазины продовольственных и промышленных товаров, аптеки, службы быта и другие. В одноуровневом подземном паркинге смогут разместиться пятьдесят девять автомобилей. На втором подземном этаже оборудованы подсобные помещения.
Здание Торгового центра «Лухмановский» прошло проверки Центра экспертиз, где был проведен комплекс лабораторно-инструментальных исследований.
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