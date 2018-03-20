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«Дату своей смерти пишешь? ‐ Да!» ‐ подруга пострадавшего при взрыве в Мурманске о его последнем посте
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«Дату своей смерти пишешь? ‐ Да!» ‐ подруга пострадавшего при взрыве в Мурманске о его последнем посте 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жилец квартиры дома в Мурманске, где произошел взрыв, за два часа до происшествия указал на своей странице в социальной сети день своей смерти. Об этом телеканалу «360» рассказала его знакомая, которая представилась Анной.
Она рассказала, что за несколько часов до происшествия парень опубликовал на странице в социальной сети пост, где стояли две даты: одна из них — дата его рождения, вторая обозначала сегодняшний день, когда взрыв газа разрушил три этажа дома.
Он мне писал дату своего рождения и дату своей смерти. Мы с ним хорошо общались, он со мной тоже прощался. Мы с ним за несколько часов до этого виделись. Я ему сказала: «Дату своей смерти пишешь?» Он такой усмехнулся: «Да». Я написала на его странице, что он дурак (до…б) и он больше ничего не комментировал. Было в нем  что-то  такое… Не знаю, я в его голове не рылась…
— Анна.
Отмечается, что соседи называли его «малолетним гангстером», и, по их словам, именно в его квартире произошел взрыв газа. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В результате взрыва и обрушения здания погибли два человека. Еще несколько жильцов дома, которых спасатели извлекли
из-под  завалов, получили травмы. Среди пострадавших есть ребенок 11 лет.
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