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Тушить пожар и спасать жизни: в Самаре стюардов ЧМ будут тренировать на «Металлурге»
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Тушить пожар и спасать жизни: в Самаре стюардов ЧМ будут тренировать на «Металлурге» 

63.ru 4 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре стартовала подготовка стюардов, которые будут работать на стадионе во время проведения матчей чемпионата по футболу.
Программу разработал Российский футбольный союз. Она включает в себя теоретические и практические занятия.
— Будущие стюарды постигают азы теории в Самарском государственном университете путей сообщения. 20 часов отведено на нормативно-правовые дисциплины, обеспечение безопасности, охраны общественного порядка и оказание первой помощи. Теоретические занятия со стюардами проводят спасатели, пожарные и преподаватели местных вузов, — сообщили в самарском доме молодежи.
Практические занятия пройдут 22 марта в 11:00 на стадионе «Металлург». Кандидаты ознакомятся с устройством спортивного объекта и разберут ситуации, которые могут произойти во время матчей. После их протестируют на официальных матчах клуба «Крылья Советов». Всего на практику отводят 7 часов.
Недавно в Самаре продлили набор стюардов до 30 марта. Подать заявку на участие может любой желающий гражданин, достигший 18 лет. Но при одном условии — кандидаты должны хорошо владеть одним из международных иностранных языков (английский, немецкий, французский).
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