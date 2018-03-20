Ещё
На Мельникайте у кардиоцентра «десятка» влетела в забор: есть пострадавшие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Мельникайте у кардиоцентра «десятка» влетела в забор: есть пострадавшие 

72.ru 4 часа назад
Фото: 72.ru
Сегодня вечером, 20 марта, на улице Мельникайте у кардиологического центра автомобиль ВАЗ 2110 влетел в забор. В машине ехал молодой человек и девушка. — Водитель 1996 года рождения со стажем вождения 2 года, двигаясь в сторону улицы Республики, потерял управление и влетел в забор. Молодой человек получил травму, а рядом сидящая девушка не пострадала, — рассказали в пресс-службе ГИБДД. Тюменец получил перелом плеча. В пресс-службе станции скорой помощи сообщили, что медики прибыли на место ДТП в 19:40. Пострадавшего доставили в ОКБ №2. По предварительной информации ГИБДД, молодой человек был трезв.
72.ru: последние новости
В Тюмени из горящей квартиры на Пражской спасли мужчину Из горящего дома в Червишево спасли трёх детей На Республики горел ангар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России71
Отец Литвиненко назвал убийцу сына131
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля23
Россияне приготовились затянуть пояса374
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение