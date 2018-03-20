На Мельникайте у кардиоцентра «десятка» влетела в забор: есть пострадавшие 

Сегодня вечером, 20 марта, на улице Мельникайте у кардиологического центра автомобиль ВАЗ 2110 влетел в забор. В машине ехал молодой человек и девушка. — Водитель 1996 года рождения со стажем вождения 2 года, двигаясь в сторону улицы Республики, потерял управление и влетел в забор. Молодой человек получил травму, а рядом сидящая девушка не пострадала, — рассказали в пресс-службе ГИБДД. Тюменец получил перелом плеча. В пресс-службе станции скорой помощи сообщили, что медики прибыли на место ДТП в 19:40. Пострадавшего доставили в ОКБ №2. По предварительной информации ГИБДД, молодой человек был трезв.