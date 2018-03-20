Мужчина поджег себя у здания Совета Федерации

По информации Mash, москвич Сергей Прибалов вовсе не собирался заниматься самосожжением. Он принес к зданию Совета Федерации несколько коктейлей Молотова и собирался устроить пожар возле здания. Одна из бутылок отскочила в поджигателя.

Прохожим и полиции удалось потушить хулигана, с ожогами он доставлен в ОВД . Разговаривать с полицией и объяснять свои действия Прибалов отказывается.

Очевидцы происшествия рассказывают, что перед тем, как поджечь бутылку с зажигательной смесью, мужчина выкрикнул, что «давно готовился к этому».