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Москвич устроил акт самосожжения у здания Совфеда
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Москвич устроил акт самосожжения у здания Совфеда 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Житель Москвы попытался сжечь себя заживо в центре Москвы перед зданием Совета Федерации, его доставили в больницу с серьезными ожогами тела.
Устроивший самосожжение мужчина — житель Москвы Сергей Прибалтов, по словам очевидцев, перед тем, как поджечь себя, он выкрикнул, что «давно готовился к этому», сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, мужчину потушили и отправили в больницу с серьезными ожогами тела.
Зачем он сделал это, неизвестно. Мужчина пока отказывается общаться с врачами и полицейскими.
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