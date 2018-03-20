Москвич устроил акт самосожжения у здания Совфеда 

Житель Москвы попытался сжечь себя заживо в центре Москвы перед зданием Совета Федерации, его доставили в больницу с серьезными ожогами тела.
Устроивший самосожжение мужчина — житель Москвы Сергей Прибалтов, по словам очевидцев, перед тем, как поджечь себя, он выкрикнул, что «давно готовился к этому», сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, мужчину потушили и отправили в больницу с серьезными ожогами тела.
Зачем он сделал это, неизвестно. Мужчина пока отказывается общаться с врачами и полицейскими.