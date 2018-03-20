Недалеко от новосибирского аквапарка загорелись дома

Вечером 20 марта новосибирцы заметили недалеко от аквапарка «Аквамир» большой столб дыма. В частном секторе на улице Болотной в микрорайоне Лесоперевалка загорелись нежилые дома.

«Работают четыре автоцистерны, МЧС , скорая, газовая служба. По предварительной информации, дома нежилые, использовались в качестве дачных участков. В 21:00 поступила заявка в газовую службу. Болотная, 84 — выгорел полностью дом до основания. На Болотной, 86 сгорела сарайка, дом не повреждён», — сообщил корреспонденту НГС сотрудник газовой службы Павел Хорошун в переписке в WhatsApp.

По его словам, при пожаре никто не пострадал. Угрозы того, что огонь может перекинуться на жилые дома, больше нет. Основной очаг возгорания пожарные локализовали.

«Местные жители говорят, что днём видели посторонних людей. Дома не были газифицированы, и даже отключено было электричество», — добавил Павел Хорошун.