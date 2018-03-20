В Кургане прошли соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту

В таком масштабе соревнования по силовому многоборью среди пожарно-спасательных подразделений в Кургане проходили впервые. Состязания были организованы под открытым небом на одном из стадионов города. В них приняло участие 36 профессионалов своего дела. Их ничуть не смущал ни сильный ветер, ни снег.

Перед пожарными и спасателями стояла непростая задача — они должны были как можно скорее преодолеть супертяжелую полосу препятствий из 13 элементов. Соревнующиеся перед линией старта совершали 10 махов гири весом 24 кг, бежали к следующему этапу и выполняли 10 отжиманий и упражнение со штангой весом 25 кг. Далее — кантование покрышки стокилограммового колеса путем ее переворачивания. Следующий этап заключался в том, чтобы с помощью кувалды переместить покрышку колеса меньшего диаметра (R16); потом, соединяя пожарные рукава, проложить рукавную линию на расстояние 40 метров. Затем участники сматывали уже проложенную рукавную линию способом «восьмерка». Суть следующего этапа под названием трастеры с сэндбэгом (мешок с песком весом 20 кг.) заключался во взятии сэндбэга на грудь и глубоком приседе. Далее необходимо было выжать сэндбэг над головой до полного выпрямления рук (всего 10 повторений). Впоследствии выполнялась транспортировка манекена пострадавшего, перенос гирь и заключительный этап — перемещение автомобильной покрышки.

И все это — в полной экипировке, которую составляют комплект боевой одежды с подстежкой, сапоги, краги, каска и подкасник, ремень, топор и металлический дыхательный аппарат. Считайте еще плюсом 20 кг. ко всем перечисленным ранее упражнениям.

Испытания не оставили равнодушным никого из присутствующих на их прохождении, вызвав настоящий ажиотаж среди представителей средств массовой информации, зрителей и самих участников. По эмоциям пожарных и спасателей, вышедших на трассу, было видно, насколько тяжело им давались упражнения, какие усилия они делали, чтобы преодолеть себя.

По итогам соревнований победу одержали бойцы пожарно-спасательной части № 15 по охране Курганского машиностроительного завода (1 отряд федеральной противопожарной службы), на втором месте — пожарно-спасательная часть № 4 по охране города Кургана (7 отряд федеральной противопожарной службы), третьей стала команда специальной пожарно-спасательной части № 3 (Специальное управление федеральной противопожарной службы № 71 МЧС России ).

Победителями в личном первенстве соревнований стали: Павел Ужанов из Специального управления ФПС № 71 МЧС России, прошедший дистанцию за 4 минуты 37 секунд; Евгений Семенов из курганской пожарно-спасательной части № 15 (4 минуты 52 секунды) и Дмитрий Нагуманов из областной поисково-спасательной службы (5 минут 8 секунд).

— Функциональное многоборье, основанное на принципах кроссфита, — впечатляющее спортивное событие. Это демонстрация физической силы, выносливости и высокого профессионального мастерства сотрудников МЧС России. Сегодняшние соревнования тому подтверждение, они показали сложность и в то же время красоту работы наших боевых подразделений, — подчеркнул в своем интервью прессе заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области (по Государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Алексей Ткачев . — Пятерка из числа лучших будет представлять Зауралье на первом международном чемпионате по функциональному многоборью пожарных и спасателей, который пройдет 29 апреля в городе Иркутске по инициативе Сибирского регионального центра МЧС России.

Для справки. Кроссфит — программа постоянно меняющихся силовых упражнений высокой интенсивности.

Информация и фото предоставлены пресс-службой ГУ МЧС России по Курганской области