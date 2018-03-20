В Костромской области спасли 120 крыш 

В Костромской области подвели итоги программы капремонта за прошлый год, узнал KOSTROMA.TODAY. Самый большой объем работ пришелся на ремонт крыш.
По информации пресс-службы областной администрации, крыши отремонтировали на 120 зданиях.
В остальных домах заменили внутридомовые сети, провели капремонт фасада и фундамент.
Прошлый год в области стал рекордным — капремонт был сделан в 312 зданиях. Для примера, в 2016 году было отремонтировано всего 120 объектов.
На этот год планы еще более грандиозные. В фонде капитального ремонта говорят. Что планируется привести в порядок почти 450 домов.