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В Костромской области спасли 120 крыш
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В Костромской области спасли 120 крыш 

Kostroma.Today 5 часов назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области подвели итоги программы капремонта за прошлый год, узнал KOSTROMA.TODAY. Самый большой объем работ пришелся на ремонт крыш.
По информации пресс-службы областной администрации, крыши отремонтировали на 120 зданиях.
В остальных домах заменили внутридомовые сети, провели капремонт фасада и фундамент.
Прошлый год в области стал рекордным — капремонт был сделан в 312 зданиях. Для примера, в 2016 году было отремонтировано всего 120 объектов.
На этот год планы еще более грандиозные. В фонде капитального ремонта говорят. Что планируется привести в порядок почти 450 домов.
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