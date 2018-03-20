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В Клину ликвидировали нелегальную свалку по предписанию Минэкологии
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В Клину ликвидировали нелегальную свалку по предписанию Минэкологии 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Владелец земельного участка в Клинском городском округе Подмосковья, на котором обнаружили нелегальную свалку площадью порядка 300 квадратных метров, оперативно ликвидировал нарушение, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Сотрудники Минэкологии завершили административное расследование в отношении ООО «Весна», которое владеет земельными участками в Клинском городском округе. В ходе инспекции были зафиксированы навалы коммунальных отходов в виде боя железобетонных изделий на земельном участке. По словам прибывших на место представителей общества, навалы образовались без ведома собственника земли в результате деятельности третьих лиц при проведении сноса ветхих зданий.
«Общая площадь нелегальной свалки строительного мусора составила около 300 квадратных метров, при этом компания оперативно отреагировала на сложившуюся ситуацию и устранила нарушения до окончания делопроизводства», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
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