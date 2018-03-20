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Режим работы пересадочного узла «Сенная» — «Спасская» — «Садовая» изменится
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Режим работы пересадочного узла «Сенная» — «Спасская» — «Садовая» изменится 

АиФ Санкт-Петербург 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге режим работы пересадочного узла «Сенная площадь» — «Спасская» — «Садовая» изменится по техническим причинам, сообщает пресс-служба городской подземки.
Теперь со станции «Спасская» пассажиры смогут попасть только на «Садовую», а оттуда — только на «Сенную площадь». Переход между «Спасской» и «Сенной площадью» действовать не будет.
В метрополитене просят пассажиров заранее продумывать маршруты следования и по возможности пользоваться другими пересадочными узлами.
Как долго продлятся вынужденные меры, пока неизвестно.
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