Режим работы пересадочного узла «Сенная» — «Спасская» — «Садовая» изменится

Петербурге режим работы пересадочного узла «Сенная площадь» — «Спасская» — «Садовая» изменится по техническим причинам, сообщает пресс-служба городской подземки.

Теперь со станции «Спасская» пассажиры смогут попасть только на «Садовую», а оттуда — только на «Сенную площадь». Переход между «Спасской» и «Сенной площадью» действовать не будет.

В метрополитене просят пассажиров заранее продумывать маршруты следования и по возможности пользоваться другими пересадочными узлами.

Как долго продлятся вынужденные меры, пока неизвестно.