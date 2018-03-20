Угроза взрыва в управлении Федеральной почтовой связи по Подмосковью оказалась ложной

Ранее СМИ сообщили, что полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва в столице в здании подмосковного управления Федеральной почтовой связи по Московской области. Поступило сообщение о якобы имеющейся угрозе взрыва в доме №4 на улице 12-я Парковая, дом 4.

«Сотрудники полиции совместно с кинологами закончили осмотр здания. Ничего не обнаружено. Филиал работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.