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Угроза взрыва в управлении Федеральной почтовой связи по Подмосковью оказалась ложной
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Угроза взрыва в управлении Федеральной почтовой связи по Подмосковью оказалась ложной 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Информация об угрозе взрыва в здании управления Федеральной почтовой связи по Московской области не подтвердилась, для работы были также привлечены кинологи, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы «Почты России».
Ранее СМИ сообщили, что полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва в столице в здании подмосковного управления Федеральной почтовой связи по Московской области. Поступило сообщение о якобы имеющейся угрозе взрыва в доме №4 на улице 12-я Парковая, дом 4.
«Сотрудники полиции совместно с кинологами закончили осмотр здания. Ничего не обнаружено. Филиал работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.
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