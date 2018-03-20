В Тюменской области сварщик погиб во время сварочных работ

ТЮМЕНЬ , 20 марта. / ТАСС /. Один сварщик погиб и четверо пострадали при проведении работ в районе населенного пункта Демьянка Уватского района Тюменской области , сообщил во вторник ТАСС глава района Сергей Путмин.

Ранее во вторник ряд СМИ сообщили, что тюменцы могли пострадать в результате аварийного выброса опасных веществ.

"По моей информации, во время сварочных работ сварщики отравились угарным газом. Четверо пострадали, один погиб. Не исключаю, что мог быть и выброс химических опасных веществ, но данную информацию нужно проверять", — сказал Путмин.

По данным пресс-секретаря Главного управления МЧС по Тюменской области Сергея Юсько, в 7:30 мск поступило сообщение о ЧП. «Рабочие варили трубы, в результате нарушения техники безопасности пострадали пять человек, из них четверо госпитализированы, один погиб», — сказал он корреспонденту ТАСС.