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В Тюменской области после гибели сварщика во время работ на газопроводе возбуждено дело
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В Тюменской области после гибели сварщика во время работ на газопроводе возбуждено дело 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
ТЮМЕНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений правил безопасности при проведении сварочных работ на ветке магистрального газопровода в районе поселка Демьянка Уватского района Тюменской области, в результате чего погиб один человек. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. Прокуратура Уватского района начала проверку соблюдения трудового законодательства и правил охраны труда на предприятии.
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности, повлекшее смерть сварщика. Предварительно, пострадавшие отравились парами от электросварки. Труба была перекрыта и двое при проведении сварки внутри трубы надышались, одного откачали, второго — нет, остальные трое вытаскивали из трубы пострадавших", — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, 20 марта при производстве ремонтно-восстановительных работ на ветке магистрального газопровода в районе поселка Демьянка были допущены нарушения правил безопасности при ведении работ.
"В настоящий момент следователями проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в ведомстве.
Ранее в департаменте здравоохранения региона сообщили ТАСС, что после проведения медицинского осмотра двое из пострадавших были направлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы в больницу Увата.
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