В Тюменской области после гибели сварщика во время работ на газопроводе возбуждено дело

Ранее сообщалось, что в результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. Прокуратура Уватского района начала проверку соблюдения трудового законодательства и правил охраны труда на предприятии.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности, повлекшее смерть сварщика. Предварительно, пострадавшие отравились парами от электросварки. Труба была перекрыта и двое при проведении сварки внутри трубы надышались, одного откачали, второго — нет, остальные трое вытаскивали из трубы пострадавших", — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, 20 марта при производстве ремонтно-восстановительных работ на ветке магистрального газопровода в районе поселка Демьянка были допущены нарушения правил безопасности при ведении работ.

"В настоящий момент следователями проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в ведомстве.

Ранее в департаменте здравоохранения региона сообщили ТАСС, что после проведения медицинского осмотра двое из пострадавших были направлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы в больницу Увата.