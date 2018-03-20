Сотрудники полиции в Костромской области оказали своевременную помощь молодому человеку, провалившемуся под лед

Сообщение о 22-летнем молодом человеке, провалившемся под лед на р. Волге в черте г. Костромы поступило в дежурную часть от матери пострадавшего. Немедленно информация была передана ближайшему наряду патрульно-постовой службы.

Стражи порядка оказались на месте ЧП в считанные минуты. Сотрудники ППС и прибывшие специалисты МЧС , рискуя жизнью, выдвинулись на поиск пострадавшего по хрупкому льду. По голосовым сигналам, подаваемым костромичом, его обнаружили в 400 метрах от берега. Молодого человека, находившегося уже по плечи в воде и с трудом удерживающего себя на плаву, полицейские вытащили, на руках отнесли к берегу и передали врачам скорой помощи.

Как выяснилось позже, житель Костромского района решил срезать путь домой через реку. О том, что речной покров уже не прочен, он не подумал.

В настоящее время жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.