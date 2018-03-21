Жертвами взрыва бытового газа в мурманской пятиэтажке стали три человека

В больнице скончались двое пострадавших при взрыве

бытового газа в мурманской пятиэтажке по улице Свердлова, дом 6/1. Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых раненых.

"Уже два человека скончались, когда им оказывали помощь. Получается, трое погибших", — цитирует

Она также рассказала, что 20 марта было принято принципиальное решение о денежной компенсации в связи с обрушением здания, сумму определят позже. По ее словам, сейчас жильцам оказывают оперативную помощь: организован пункт временного размещения, им также помогают с документами.

Взрыв бытового газа произошел днем 20 марта. По предварительным данным, это случилось в квартире на четвертом или пятом этаже, обрушились три этажа. Один человек погиб, пятерых спасатели извлекли из-под завалов. Всего в доме зарегистрировано 122 человека. Власти рекомендовали им временно погостить у родных или друзей либо в разместиться в пункте временного пребывания.

По состоянию на шесть утра 21 марта на месте ЧС завершены работы по разбору строительного мусора и слабо закрепленных конструкций, сообщает

регионального управления МЧС . На этот день запланирована встреча представителей администрации Мурманска с жильцами пострадавших подъездов, а в пострадавший дом прибудут специалисты с аппаратно-программным диагностическим комплексом «Стрела-П» для обследования здания. Также будут подготовлены документы на предоставление маневренного жилого фонда и положенных выплат.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). По некоторым данным, взрыв мог произойти

из-за суицида

19-летнего юноши, который за два часа до случившегося разослал в соцсетях прощальные письма, а на своей странице в сети «ВКонтакте» оставил запись, назвав 20 марта последним днем жизни.