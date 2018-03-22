Пострадавший при взрыве мурманской пятиэтажки признался, что трое жильцов погибли из-за его попытки суицида

Жилец квартиры в пятиэтажке на улице Свердлова в Мурманске , где в результате

взрыва

газа был разрушен подъезд и погибли три человека, признался в попытке суицида, против него возбуждено уголовное дело.

19-летний парень, взорвавший целый подъезд, проживал в квартире N17, уточняет

"Интерфакс" . Следствие установило, что молодой человек открыл четыре конфорки, затем перерезал гибкий шланг, который шел к газовой плите, чтобы газ шел быстрее, и зажег спичку.

Сейчас он находится в реанимации больницы в тяжелом состоянии. У его палаты выставлена охрана.

Взрыв бытового газа произошел днем 20 марта. Обрушились конструкции со второго по пятый этаж, разрушены шесть квартир, в той или иной степени пострадали все 20 квартир в первом подъезде.

Один человек 1969 года рождения погиб на месте. Пятерых человек спасатели извлекли из-под завалов, но двое пострадавших

скончались

в больнице. В их числе девушка 1999 года рождения и мужчина 1983 года рождения. Всего в доме зарегистрировано 122 человека. Один пострадавший был выписан из больницы на следующий день после взрыва, двое остаются в больницах.

Сначала следователи отвергали версию о суициде, причиной рассматривали взрыв бытового газа. Но 21 марта

приоритетной версией

случившегося стало умышленное повреждение оборудования одним из жильцов. Впрочем, еще в день взрыва некоторые средства массовой информации сообщали, что ЧП могло произойти из-за попытки самоубийства 19-летнего юноши, который за два часа до случившегося разослал в соцсетях прощальные письма, а на своей странице в сети «ВКонтакте» оставил запись, назвав 20 марта последним днем жизни.