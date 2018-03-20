Бесплатный гектар вблизи космодрома Восточный не дадут

Комитет Заксобрания Амурской области по аграрной политике, природопользованию и экологии одобрил законопроект о сокращении территорий, доступных для получения дальневосточного гектара, в том числе близ космодрома Восточный.

«Определяются дополнительные территории городского округа Свободный, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование, общей площадью 9101 га», — говорится в решении комитета.

Такая площадь позволила бы выделить участки более чем 9 тысячам потенциальных переселенцев, но области важно дать возможность Свободному расширяться территориально.

Такие планы у властей городского округа есть в связи с получением статуса территории опережающего развития, а также предстоящим запуском Амурского газохимического комплекса. Нужны подъездные пути к строящемуся заводу по производству гелия, место под жилую и офисную застройку.

Свободный — моногород, третий по численности населения город Амурской области. Его жители обслуживают расположенный в 45 километрах космодром Восточный.

Программа бесплатного выделения земли в регионах Дальнего Востока «Дальневосточный гектар» была запущена в 2016 году. Гражданами подано 112 595 заявок на получение бесплатной земли, 36 955 — удовлетворено, 75 640 — на рассмотрении.