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Нежилые здания проверили на соблюдение правил безопасности в Замоскворечье
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Нежилые здания проверили на соблюдение правил безопасности в Замоскворечье 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Проверку соблюдения правил безопасности 19 марта провели в нежилых зданиях Замоскворечья.
Как отметил заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по вопросам безопасности Алексей Поляков, специалисты осмотрели 27 помещений.
— Вчера мы проверили здания нежилого фонда по адресам: Садовническая улица, дом 17; и Кожевническая улица, дом 17, строение 1. Нарушений не обнаружили, процедура прошла в штатном режиме, — рассказал Алексей Поляков.
Он добавил, что перед выборами президента России, 18 марта, была проведена проверка чердаков, подсобных и подвальных помещений на предмет нахождения посторонних лиц и объектов.
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