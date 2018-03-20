Нежилые здания проверили на соблюдение правил безопасности в Замоскворечье

Проверку соблюдения правил безопасности 19 марта провели в нежилых зданиях Замоскворечья.

Как отметил заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по вопросам безопасности Алексей Поляков , специалисты осмотрели 27 помещений.

— Вчера мы проверили здания нежилого фонда по адресам: Садовническая улица, дом 17; и Кожевническая улица, дом 17, строение 1. Нарушений не обнаружили, процедура прошла в штатном режиме, — рассказал Алексей Поляков.

Он добавил, что перед выборами президента России, 18 марта, была проведена проверка чердаков, подсобных и подвальных помещений на предмет нахождения посторонних лиц и объектов.