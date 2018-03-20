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Виной всему врезка: в Пермском районе прорвало нефтепровод
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Виной всему врезка: в Пермском районе прорвало нефтепровод 

59.ru 6 часов назад
Фото: 59.ru
В поселке Мулянка Пермского района произошла утечка из нефтепровода. Труба принадлежит ООО «Лукойл-Пермь». В компании сообщили, что инцидент произошел из-за несанкционированной врезки. В МЧС жителям района рекомендуют не беспокоиться — ситуация находится под контролем.
Информация о разливе нефтепродукта появилась на сайте «Лукойл-Пермь». По данным компании, утечка возникла 20 марта в поселке Мулянка.
— Причина утечки — несанкционированная врезка в нефтепровод «УПН Кылосово — ПНОС», — сообщили в ООО «Лукойл-Пермь».
Источник 59.ru рассказал 59.ru, что подобные врезки люди делают подручными средствами (например, топором).
— Ворующие нефть не задумываются о последствиях, и происходит разлив. Сейчас не понятно, удалось ли злоумышленникам откачать нефть. Представители «Лукойл-Пермь» обратились в полицию, хотя практика показывает, что подобных злоумышленников редко находят, — прокомментировал источник 59.ru.
Площадь земли, на которую попала нефть, пока не известна. По данным нефтяников, инцидент не несет угрозы для людей и экологии, на месте работает спецгруппа по ликвидации разливов и спецтехника.
— «Лукойл-Пермь» контролирует ситуацию. Сейчас на месте утечки установлены специальные барьеры, которые не дают нефти разлиться дальше, идет сбор жидкости, — рассказали 59.ru в краевом МЧС.
По информации источника 59.ru, в почву нефть не попала благодаря зимним условиям — в ближайшее время снег с места будет вывозиться.
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