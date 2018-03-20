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Безопасность на избирательных участках в Щаповском обеспечили полицейские и пожарные
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Безопасность на избирательных участках в Щаповском обеспечили полицейские и пожарные 

Префектура ТиНАО города Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники правоохранительных органов и специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям России по городу Москве обеспечили безопасность граждан на избирательных точках в поселении Щаповское 18 марта.
— За день до голосования сотрудники отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям осмотрели ближайшие к участкам нежилые помещения домов, торговых центров и магазинов. Во время выборов на четырех избирательных участках в поселках Щапово и Курилово дежурили 15 сотрудников Министерства внутренних дел, около 30 представителей народной дружины и специалисты МЧС, — отметила главный специалист по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Щаповского Екатерина Андреева.
Она добавила, что по итогам проверок никаких нарушений выявлено не было.
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