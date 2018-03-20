Газ рванул в жилом доме в Мурманске. Что известно о ЧП

20 марта в 16:55 в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о взрыве газа в первом корпусе жилого дома № 6 по улице Свердлова. В результате хлопка обрушились три верхних этажа и пострадали люди. Что случилось в мурманском доме и как развиваются события на месте ЧП ‐ в материале «360».

ЧП произошло, предварительно,

из-за хлопка газа. В результате этого рухнули перекрытия и части внешней стены со второго по пятый этаж. На место тут же выехали

пожарно-спасательные

бригады, говорится на сайте регионального МЧС.

Следователи заявили, что скончались два человека. Одного извлекли

из-под завалов. Второй жертвой стала женщина, об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах . Информация о количестве раненых в СМИ разнится.

Людей продолжают доставать

из-под завалов. На носилках до автомобиля центра медицины катастроф донесли

11-летнего

мальчика с открытыми переломами..

Пострадал мальчик лет 11. Он в сознании, сообщил, что в квартире остался репетитор

— представитель МЧС.

По информации «Интерфакса», следующей стала женщина. Она находится в тяжелом состоянии находится в машине «скорой помощи», медики пытаются ее реанимировать. Кроме того, в больницы доставили как минимум двух человек. Пострадавших увозили с места взрыва с ожогами дыхательных путей.

Отмечается, что пока спасательные работы приостановили — это касается как поисковых работ, так и разбора завалов. Однако ранее «360» публиковал кадры с места вышеуказанных мероприятий.

Мурманские власти сообщили, что из-за взрыва пострадали два человека. По данным сайта «РЕН ТВ», стали известны имена двух пострадавших: Сергей Ш. 1983 года рождения; Максим П. 1998 года рождения.

Очевидцы поделились с «360» увиденным сразу после взрыва. Житель одного из домов рассказал, что услышал хлопок и тут же побежал на кухню, откуда открылся на вид на место ЧП.

Вижу, дом обвалился с края. Очень много дыма и везде крик, даже скорее

мат-перемат

по всему дому. Я живу через один дом от него. Службы приехали

довольно-таки

быстро.

Где-то через пять минут была полиция на месте

— очевидец.

Другой житель города Константин Смирнов отметил, что одного мужчину на его глазах придавило плитой.

За несколько секунд до взрыва зашел в подъезд соседнего дома. Хлопок был очень сильный, окна в соседних домах повылетали. Пятый этаж — там квартира полностью разлетелась

— Константин Смирнов.

Знакомый молодого человека, в квартире которого произошел взрыв, рассказал о приятеле. По его словам, в этом помещении жил 19-летний

Максим П. — у него есть девушка и маленький ребенок.

Часто в розыске находится. Девушка есть, ребенок маленький. Мелкое мошенничество в сфере кредитования, много долгов по коммуналке, свет отключен за неуплату, малолетний гангстер. Он появляется в квартире только ночью. Был судим неоднократно за мошенничество. Вышел полгода назад последний раз — знакомый хозяина квартиры.

В разговоре с сайтом «РЕН ТВ» очевидец рассказала, что на месте начался пожар. Некоторое время после взрыва спасатели не могли отключить воду в доме, поэтому кипяток и ледяная вода лились из труб.

Взрыв был на четвертом этаже, газ. Очень сильно кричала женщина. Третий, четвертый и пятый этаж снесены полностью. Сейчас не могут перекрыть воду

— очевидец.

Сотрудник автомойки «Немо», которая находится недалеко от места взрыва, рассказал РБК , что звук от взрыва был сопоставим со столкновением

чего-то с помещением автомойки.

Когда произошел взрыв, у нас был такой звук, как будто в нас кто-то въехал. Очень громко

— свидетель.

В то же время «Интерфаксу» в аварийной службе «Мурманоблгаза» сообщили, что дом отключили от газоснабжения. На место все равно отправили аварийную бригаду.

Всех жильцов дома эвакуировали. На месте работают все экстренные службы, включая «скорую помощь». В работах задействованы почти 400 человек и более 90 единицы техники. Спасатели развернули штабы после ЧП, а также привели к готовности борт МЧС России Северо‐Западного регионального центра для доставки мобильного диагностического комплекса «Стрела» для проведения обследования здания. Всем потерпевшим предложили остановиться в развернутом пункте временного размещения.

Мурманские следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Дом построили в 1963 году. В 60 квартирах проживали более 180 человек. Улица, на которой стоит дом, считается неблагополучной. В здании большое число коммунальных квартир, при этом они намного дешевле самых бюджетных в городе. Газовщики проверяли дом месяц назад, но никаких нарушений не нашли.

Движение по улице вдоль аварийного здания перекрыто. Последствия ЧП ощутили на себе и жители соседнего дома — их подвал затопило. Не исключено, что причиной взрыва стал самовольный ремонт и возможное повреждение газопровода. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после завершения работы экспертов.