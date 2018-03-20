На весенние полевые работы в Нижегородской области потратят 5,3 млрд рублей

В 2018 году весенние полевые работы будут проведены вовремя и в полном объеме. Посевные площади составят 1 миллион 143 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Средства в размере 5,3 миллиарда рублей направят на организацию полевых работ из федерального и областного бюджетов, а также из собственных средств предприятий АПК.

«Подготовка к весенней посевной кампании идет полным ходом. Решены текущие вопросы, закупается необходимая техника. Весенние полевые работы в 2018 году будут проведены своевременно и в полном объеме», — подчеркнул председатель комитета ЗСНО по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин на заседании профильного комитета 20 марта.

Во всех категориях хозяйств запланировано произвести 1080,9 тысячи тонн зерна, 214,2 тысячи тонн сахарной свеклы, 351 тысяча тонн картофеля, 37 тысяч тонн овощей, 2,35 тысячи тонн льна-долгунца. Планируется увеличение площадей под масличными культурами на 12 тысяч гектаров, под льном-долгунцом — на одну тысячу гектаров. Впервые в Нижегородской области будет выращиваться конопля в объеме 1,3 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что поголовье скота в Нижегородской области увеличено на 770 голов.