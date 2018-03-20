Ещё
На весенние полевые работы в Нижегородской области потратят 5,3 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На весенние полевые работы в Нижегородской области потратят 5,3 млрд рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В 2018 году весенние полевые работы будут проведены вовремя и в полном объеме. Посевные площади составят 1 миллион 143 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.
Средства в размере 5,3 миллиарда рублей направят на организацию полевых работ из федерального и областного бюджетов, а также из собственных средств предприятий АПК.
«Подготовка к весенней посевной кампании идет полным ходом. Решены текущие вопросы, закупается необходимая техника. Весенние полевые работы в 2018 году будут проведены своевременно и в полном объеме», — подчеркнул председатель комитета ЗСНО по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин на заседании профильного комитета 20 марта.
Во всех категориях хозяйств запланировано произвести 1080,9 тысячи тонн зерна, 214,2 тысячи тонн сахарной свеклы, 351 тысяча тонн картофеля, 37 тысяч тонн овощей, 2,35 тысячи тонн льна-долгунца. Планируется увеличение площадей под масличными культурами на 12 тысяч гектаров, под льном-долгунцом — на одну тысячу гектаров. Впервые в Нижегородской области будет выращиваться конопля в объеме 1,3 тысячи гектаров.
Ранее сообщалось, что поголовье скота в Нижегородской области увеличено на 770 голов.
В городе N: последние новости
Пенсионер сгорел в своем доме в Павлове Любовники заживо сгорели у себя дома в Нижегородской области Женщина попала под колеса «Ленд-Ровера» в Сормовском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»54
Трамп все-таки поздравил Путина73
Посол РФ вызван в МИД Чехии110
Над Су-57 нависла угроза57
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора227
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение