«Сгорело всё, даже документы»: три поколения семьи из Маймаксы в одну ночь остались без крыши над головой

Семья Алексеенко из шести человек — семейная пара пенсионеров, их сын с супругой и маленькими дочерьми Алиной и Аней — проживали в доме 22 на улице Боровой в Маймаксе. Пожар, лишивший их дома, произошел сегодня ночью. Причины пока выясняются, семья пока разместилась у родственников.

Пожар заметила молодая хозяйка дома, когда в три часа ночи вышла на кухню. В суматохе она, ее супруг Алексей и дети эвакуировались через двери котельной. Уже на улице Алексей понял, что не помог выбраться из горящего дома своей матери — Лидии Михайловне. Её супруга и главы семьи в доме ночью не было — работал.

Она же к этому моменту уже выбралась через другой вход, но сын об этом не знал: пытаясь вышибить окно и вновь проникнуть в горящий дом, он сильно порезал руку.

— Мы чуть его не потеряли, настолько сильными оказались порезы, — рассказывала позже пожарным Лидия Михайловна. — Из-за обильной кровопотери давление у сына упало, его увезли на скорой, и сейчас он находится в больнице.

Сама женщина попала под капающий с потолка пластик, получила ожоги и сломала пальцы на ноге. Она тоже госпитализирована.

По всей видимости, пожарных вызвать удалось не сразу — они приехали, когда огонь охватил дом полностью — спасали уже соседние помещения. На месте работали семь пожарных расчётов.

Дмитрий Чистяков. — Причины пожара устанавливаются сейчас, в том числе проводится опрос очевидцев. Например, по мнению главы семьи, пожар возник из-за сбоя в электротехнике — в системе подогрева воды из колодца, — прокомментировал руководитель пресс-службы МЧС по Архангельской области

Сами члены семьи до сих пор находятся в шоке после случившегося. Пока что они разместились в квартирах родственников. Нам удалось связаться с младшим сыном хозяев дома Михаилом.

— Часть разместили у одних родственников, часть — у меня будут жить. Дом нужно будет разбирать до конца — он сгорел практически полностью, и заново что-то делать. Скорее всего, это было короткое замыкание. Вряд ли будем обращаться куда-то за помощью — воспитание, наверное, другое. Дом отчасти был застрахован — какие-то деньги выплатят, а что дальше — сейчас, через 6–7 часов после случившегося, не готовы сказать. Всё сгорело, вплоть до документов. В первую очередь документы и начнем восстанавливать, — рассказал Михаил Алексеенко.

Желающие помочь семье Алексеенко могут связаться с Михаилом по телефону 8 902 195-00-38.