Огненная западня: как в самарском ГУВДе погибли 57 человек

Один из февральских дней 1999 года навсегда стал для Самары да и всей России днем траура. Тогда в результате пожара в местном ГУВДе случился ужасный пожар. Трагедия унесла жизни 57 человек. Само здание выгорело до такой степени, что его пришлось снести. Однако виновные в этом преступлении так и не были наказаны.

57 трупов

Возгорание произошло 10 февраля 1999 года после 5-ти часов вечера. Примечательно, что первый очаг сотрудники ГУВДе обнаружили самостоятельно и довольно быстро. Однако они не поставили в известность о начавшемся пожаре своих коллег и не вызвали пожарных, а попытались самостоятельно потушить пламя. Но ничего не вышло. Только около 17 часов 52 минут пришло первое сообщение о трагедии.

Уже через 4 минуты после этого пожарные расчеты были на месте. На тот момент здание с 3 по 5 этаж оказалось окутано дымом. Внутри горели лестничные пролеты, поэтому у несчастных не было никакой возможности выбраться на улицу. Из окон люди звали на помощь, но, не дождавшись ее, прыгали вниз, в результате чего 9 человек разбились насмерть. Остальные задохнулись угарным газом или сгорели.

Всего огонь унес 57 жизней, более 250 сотрудников управления серьезно пострадали.

Поджог или халатность?

Несмотря на то, что по городу ходили упорные слухи о том, что имел место поджог учреждения представителями преступных группировок, официальной версией все же стала халатность самих сотрудников ГУВД. Согласно предположениям, пожар произошел вследствие того, что кто-то из работников бросил непотушенный окурок в пластиковую корзину для бумаг.

Пожарные боролись с огнем более 24 часов. Их работа осложнилась конструкцией самого здания, которое было возведено в 1936 году. Строение имело перекрытия из дерева и пустоты, по которым огонь быстро распространился по учреждению. Кроме того элементарно не хватало воды, которую после уже начали забирать прямо из Волги.

Однако пожарным все-таки удалось спасти жизни 2-м сотням человек.

17 февраля президент России Ельцин объявил в стране траур.

После трагедии

Благодаря тому, что деревянные перекрытия в здании выгорели, произошло обрушение крыши и некоторых стен. Да и внутреннюю отделку огонь уничтожил полностью. Ремонту строение уже не подлежало и его снесли.

Теперь на этом месте возведен мемориал и часовня в память о погибших. И по сей день каждый год 10 февраля туда приходят близкие и друзья жертв того страшного пожара.

Уголовное дело по факту трагедии приостановили, так как, согласно формулировке, определить виновных в данном происшествии не представилось возможным.