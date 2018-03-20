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В Самаре архитекторы собирают деньги на городской путеводитель
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В Самаре архитекторы собирают деньги на городской путеводитель 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Авторы архитектурного путеводителя по Самаре ищут средства для издания книги. Они просят поддержки у посетителей известной краудфандинговой площадки.
— Сейчас на счет создателей книги поступило 119786 рублей. Конечная цель — 350000 рублей. Этих средств должно хватить для того, чтобы путеводитель вышел в свет тиражом 1500 экземпляров, — говорится в сообщении.
Со слов авторов, книга воссоздает архитектурную реальность города 1920-1940 годов. Для читателей будет доступно 11 пешеходных маршрутов, включающих 150 наиболее интересных объектов Самары. Всего в путеводитель войдут более 500 старых и новых фотографий регионального центра, многие из которых будут опубликованы впервые.
Читатель сможет пройти с книгой в руках от Хлебной площади до площади Революции, от площади Революции до Струковского сада, от сквера Пушкина до площади Куйбышева, от Красноармейской площади до Самарской ГРЭС, от Комсомольской площади до Губернского рынка, от клуба ТТУ до дома сельского хозяйства, от фабрики-кухни до поселка завода имени Масленникова, от Загородного парка до НФС № 1, от школы на Клинической до Ботанического сада.
Есть и «экстремальные» маршруты на окраинах города — от поселка Толевый до поселка Киркомбинат, а также от станции Безымянка до жилых домов завода «Сажерез».
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