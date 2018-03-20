Новый зал для регистрации брака откроется в Вологде

Третья площадка для заключения союзов появится в областной столице этим летом. Расписаться в символичную дату 18 августа вологжане смогут в Большом зале Администрации города. Мэр Вологды Сергей Воропанов сегодня на встрече с представителями вологодского ЗАГСа предложил использовать помещение.

С просьбой об открытии дополнительной площадки для бракосочетания в определенный день этого года обратились к городским властям сотрудники ЗАГСа. Редкая дата с тремя восьмерками выпадает на 18.08.2018. Для кого-то это знак бесконечности, для кого-то простой способ запомнить день годовщины. Символичная дата выпадает нечасто — поэтому и желающих сыграть свадьбу в этот день увеличивается.

«И в ЗАГСе на Комсомольской, 4, и в Губернаторском доме все время для регистрации заключения брака уже занято. В этот день уже решили зарегистрировать свои отношения 30 вологодских пар», — отметила начальник отдела ЗАГС Вологды Лариса Ефимова.

Сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил для проведения дополнительных церемоний использовать большой зал Администрации города. Все здесь будет отличаться от традиционной для города церемонии бракосочетания. Родные и близкие будут присутствовать на торжестве сидя, а марш Мендельсона прозвучит в исполнении самого настоящего оркестра. Таких торжественных церемоний городской ЗАГС не проводил никогда.

Для вологжан — Юлии и Александра , желающих пожениться 18 августа, это большой подарок. Сегодня будущие молодожены посмотрели зал.

«Мы совершенно обескуражены — зал просто шикарный, лучший в нашем городе. Это прекрасная возможность и немножко иная церемония нежели в ЗАГСе или Доме Губернатора, то есть это уже другой уровень. Это событие оставит впечатление на всю нашу жизнь!», — поделились впечатлениями будущие молодожены Александр Голубев и Юлия Довгушко.

Мэр Вологды сегодня вручил двум будущим молодоженам обложки на паспорт с символикой «Мы — вологжане». Именно в них 18 августа появится штамп. Большой зал городской администрации будет использован впервые для бракосочетаний. Организовать площадку помогут городские власти.

«Я думаю, что жителям нашего города будет очень приятно заключить один из самых важных договоров в своей жизни в стенах Администрации. Поэтому, конечно же, мы готовы предоставить помещение и сделаем все для того, чтобы было комфортно и удобно и жителям нашего города, и сотрудникам ЗАГСа», — прокомментировал Сергей Воропанов.

Новый зал для бракосочетания будет работать 18 августа с 12 до 17 часов, если возникнет потребность, то временные границы увеличат. Чтобы стать мужем и женой 18 августа в здании Администрации Вологды, необходимо прийти в ЗАГС на Комсомольскую, 4, 18 июня. За два месяца до важной даты начнут принимать заявления. При себе будущим молодоженам нужно иметь паспорт и деньги для оплаты госпошлины. Предположительно, 18 августа дополнительно поженят 10 пар.