Машина скорой помощи перевернулась в Кемеровской области

В момент ДТП в машине скорой помощи находился пациент. Его везли в больницу. В результате аварии водитель, два медработника и 38-летняя

местная жительница получили ушибы. По данным издания, пострадавшие лечатся амбулаторно.

По предварительным данным, водитель машины скорой помощи не принял во внимание плохие погодные условия и выбрал небезопасную скорость движения. Обстоятельства аварии выясняются.