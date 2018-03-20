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Машина скорой помощи перевернулась в Кемеровской области
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Машина скорой помощи перевернулась в Кемеровской области 

360tv.ru 2 часа назад
В городе Прокопьевск Кемеровской области произошла авария с участием машины скорой помощи. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Пострадали четыре человека. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД по региону.
В момент ДТП в машине скорой помощи находился пациент. Его везли в больницу. В результате аварии водитель, два медработника и  38-летняя
местная жительница получили ушибы. По данным издания, пострадавшие лечатся амбулаторно.
По предварительным данным, водитель машины скорой помощи не принял во внимание плохие погодные условия и выбрал небезопасную скорость движения. Обстоятельства аварии выясняются.
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